СМИ: Сим-карты российских операторов продают на украинских сайтах оптом

Они используются в мошеннических схемах. Стоимость одной сим-карты при оптовой покупке начинается от 150 гривен (300 рублей).

По словам продавцов, они подходят для регистрации QIWI-кошелька, который мошенники могут использовать для вывода украденных средств. Также сим-карты позволяют зарегистрироваться на российском сайте объявлений "Авито" или в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной).

Ранее на «Госуслугах» заработал сервис для проверки количества оформленных сим-карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

