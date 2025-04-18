СМИ: Сим-карты российских операторов продают на украинских сайтах оптом
Сим-карты операторов сотовой связи России, зарегистрированные на подставных лиц, продают оптом на украинских сайтах, сообщает РИА Новости.
Они используются в мошеннических схемах. Стоимость одной сим-карты при оптовой покупке начинается от 150 гривен (300 рублей).
По словам продавцов, они подходят для регистрации QIWI-кошелька, который мошенники могут использовать для вывода украденных средств. Также сим-карты позволяют зарегистрироваться на российском сайте объявлений "Авито" или в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной).
Ранее на «Госуслугах» заработал сервис для проверки количества оформленных сим-карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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