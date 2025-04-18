Стало известно, что пенсионеры смогут получить дополнительные выплаты

Также, по его словам, предусматриваются доплаты для членов экипажей гражданских самолетов и работников угольной промышленности, стаж которых превышает 25 лет. Данные изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки.

Парламентарий отметил, что право на выплату закреплено не только за гражданами, проживающими в России, но и за теми, кто постоянно находится на территории Латвии, Литвы, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Ранее стало известно, что россияне после выхода на пенсию желают получать 52 тысячи рублей в месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

