Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Саратове

Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», - указано в сообщении.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Накануне в Северной Осетии аэропорт Владикавказа временно перестал принимать и выпускать рейсы, в регионе ввели план «Ковер» из-за угрозы БПЛА, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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