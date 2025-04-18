Росавиация временно ограничила работу аэропорта в Саратове
18 апреля 202507:18
Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова. Об этом написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», - указано в сообщении.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Накануне в Северной Осетии аэропорт Владикавказа временно перестал принимать и выпускать рейсы, в регионе ввели план «Ковер» из-за угрозы БПЛА, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru