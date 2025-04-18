СМИ: В селе Горналь идут ожесточенные бои
18 апреля 202506:01
В селе Горналь Курской области идут ожесточенные бои, сообщает ТАСС.
Вооруженные силы России выбивают военных Вооруженных сил Украины с территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.
Российские бойцы добились определенных успехов в районе монастыря.
Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 165 военнослужащих и два танка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru