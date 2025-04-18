СМИ: В селе Горналь идут ожесточенные бои

В селе Горналь Курской области идут ожесточенные бои, сообщает ТАСС.

В Курской области ВС России освободили Рубанщину и Заолешенку

Вооруженные силы России выбивают военных Вооруженных сил Украины с территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря.

Российские бойцы добились определенных успехов в районе монастыря.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 165 военнослужащих и два танка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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