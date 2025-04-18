Овечкина поздравили с новым рекордом по голам

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» гостят у «Питтсбург Пингвинз» в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА Новости.

Мэр Вашингтона объявила 11 апреля Днём Александра Овечкина

В ходе коммерческой паузы в первом периоде было воспроизведено видео с поздравлениями в адрес российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, который 6 апреля забросил 895-ю шайбу в карьере.

Во время поздравлений от «Питтсбурга» Овечкину поаплодировали игроки «Пингвинз», болельщики и зрители на трибунах.

Ранее стало известно, что российский хоккеист больше всех заработал по контрактам за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Суммарно он заработал в лиге 161,72 млн долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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