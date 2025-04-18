СМИ: Байден просит за выступление 300 тысяч долларов
Бывший американский лидер Джо Байден предлагает свои услуги в качестве спикера на мероприятиях, сообщает New York Post.
По данным издания, экс-президент просит за одно выступление 300 тысяч долларов, однако находится мало желающих послушать его. Предыдущий президент Барак Обама просил за каждое выступление по 400 тысяч долларов.
Байдена представляет агентство Creative Artists Agency, которое испытывает трудности с бронированием мероприятий.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что отозвал государственную охрану у детей Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru