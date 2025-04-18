В Госдуме заявили, что россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля

По его словам, это связано с тем, что 1 мая — нерабочий праздничный день.

Ранее юрист Михаил Меркулов посоветовал всем работникам включать в отпуск праздничные дни, чтобы отдыхать дольше. Таким образом, можно получить дополнительное время на отдых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

