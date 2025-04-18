В Госдуме заявили, что россиян ждет укороченный рабочий день 30 апреля
18 апреля 202504:31
Граждан России ждет укороченный рабочий день 30 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.
По его словам, это связано с тем, что 1 мая — нерабочий праздничный день.
Ранее юрист Михаил Меркулов посоветовал всем работникам включать в отпуск праздничные дни, чтобы отдыхать дольше. Таким образом, можно получить дополнительное время на отдых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru