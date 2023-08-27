Зеленский допустил проведение выборов в условиях конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил проведение выборов во время боевых действий.

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Политик напомнил, что проводить выборы во время военного положения запрещено. Украинский парламент может изменить законодательство, считает Зеленский.

По его словам, выборы возможны при условии финансовой поддержки Запада.

«Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не будут», - сказал президент Украины во время телемарафона.

Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Елена Шуляк ранее исключила проведение выборов в условиях конфликта с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:Выборы Президента УкраиныУкраинаВладимир Зеленский

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