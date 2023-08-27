Зеленский допустил проведение выборов в условиях конфликта

Политик напомнил, что проводить выборы во время военного положения запрещено. Украинский парламент может изменить законодательство, считает Зеленский.

По его словам, выборы возможны при условии финансовой поддержки Запада.

«Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не будут», - сказал президент Украины во время телемарафона.

Депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Елена Шуляк ранее исключила проведение выборов в условиях конфликта с Россией, сообщает «Радиоточка НСН».

