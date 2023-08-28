Зеленский пожаловался на нехватку оружия и боеприпасов

Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что страна нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого недостаточно для фронта.

Зеленский заявил об опасении вести бои на территории России

Он напомнил, что уже производят и артиллерию натовского калибра, но этого пока мало для фронта, но в разы больше, чем было.

Ранее Зеленский допустил проведение выборов в условиях конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВладимир Зеленский

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