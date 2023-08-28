Зеленский пожаловался на нехватку оружия и боеприпасов
28 августа 202301:45
Украинский лидер Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что страна нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого недостаточно для фронта.
Он напомнил, что уже производят и артиллерию натовского калибра, но этого пока мало для фронта, но в разы больше, чем было.
Ранее Зеленский допустил проведение выборов в условиях конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru