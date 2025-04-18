СМИ: В Кировоградской области Украины арестовали месторождение лития

Печерский районный суд Киева арестовал 51 земельный участок Полоховского месторождения лития в Кировоградской области Украины, сообщает NV.

В России впервые начнут добывать литий

По данным издания, соответствующее требование выпустил офис Генпрокуратуры Украины. Участки исследовало ООО «Укрлитийдобыча» Сергея Табалова. В настоящее время в стране не осталось проектов с действующим спецразрешением.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов выразил мнение, что разработка лития в Запорожской области является большим риском.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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