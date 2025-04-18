По данным издания, соответствующее требование выпустил офис Генпрокуратуры Украины. Участки исследовало ООО «Укрлитийдобыча» Сергея Табалова. В настоящее время в стране не осталось проектов с действующим спецразрешением.

Глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов выразил мнение, что разработка лития в Запорожской области является большим риском.

