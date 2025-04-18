Жители Эстонии выстроились в очередь к границе с Россией
В Эстонии в городе Нарва, где располагается контрольно-пропускной пункт «Нарва-1», выстроилась очередь к границе с Россией, сообщает «РЕН ТВ».
Граждане намерены попасть в РФ на Пасху.
На территории погранперехода можно заметить большое количество машин. Нарва находится на западном берегу одноименной реки, а соседствующий с ним Ивангород располагается на северо-западе Ленобласти. Населенные пункты соединяет Мост Дружбы. Его можно пройти пешком.
Ранее стало известно, что с 30 апреля по 2 мая приостановит работу пограничного пункта «Нарва-1» для пешеходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru