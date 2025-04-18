Жители Эстонии выстроились в очередь к границе с Россией

Граждане намерены попасть в РФ на Пасху.

На территории погранперехода можно заметить большое количество машин. Нарва находится на западном берегу одноименной реки, а соседствующий с ним Ивангород располагается на северо-западе Ленобласти. Населенные пункты соединяет Мост Дружбы. Его можно пройти пешком.

Ранее стало известно, что с 30 апреля по 2 мая приостановит работу пограничного пункта «Нарва-1» для пешеходов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

