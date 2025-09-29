Зеленский заявил, что блэкаут на Украине из-за России может случиться осенью

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке Москвой блэкаута на Украине, сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

СМИ: Зеленский попросил у Трампа ракеты «Томагавк»

По его словам, это произойдет осенью. Президент указал, что Россия запускает беспилотники по Европе с танкеров своего теневого фронта.

Ранее Зеленский пообещал блэкаут Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры