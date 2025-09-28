Гладков: В Белгороде перебои с электричеством после удара ВСУ по инфраструктуре
Украинские военные нанесли удар по инфраструктуре в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Тelegram-канале.
По информации Гладкова, в результате атаки произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. Он отметил, что из-за отсутствия электричества могут возникнуть проблемы с оповещением о ракетной опасности или атаках беспилотников, и призвал жителей быть предельно внимательными, по возможности избегать нахождения на улицах городов и населенных пунктов и оставаться дома.
Гладков также уточнил, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя.
Как сообщает telegram-канал Mash, ВСУ нанесли удар по ТЭЦ в Белгородской области. Предположительно, били ракетами установки Himars — из жилой застройки Харькова.
Местные жители пишут, что после атаки во многих районах пропали свет и вода.
Ранее Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка в результате сброса украинским дроном взрывного устройства на частный дом погиб мирный житель, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
