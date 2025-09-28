Гладков: В Белгороде перебои с электричеством после удара ВСУ по инфраструктуре

По информации Гладкова, в результате атаки произошли значительные перебои с подачей электроэнергии. Он отметил, что из-за отсутствия электричества могут возникнуть проблемы с оповещением о ракетной опасности или атаках беспилотников, и призвал жителей быть предельно внимательными, по возможности избегать нахождения на улицах городов и населенных пунктов и оставаться дома.

Гладков также уточнил, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя.

Как сообщает telegram-канал Mash, ВСУ нанесли удар по ТЭЦ в Белгородской области. Предположительно, били ракетами установки Himars — из жилой застройки Харькова.

Местные жители пишут, что после атаки во многих районах пропали свет и вода.

Ранее Гладков сообщил, что в селе Новая Таволжанка в результате сброса украинским дроном взрывного устройства на частный дом погиб мирный житель, передает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».