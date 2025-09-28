Мельдоний нашли в допинг-пробе трёхкратного чемпиона России Парфенова
Андрей Парфенов сообщил, что его допинг-проба показала наличие мельдония. Видео с заявлением 37-летнего спортсмена опубликовано в Тelegram-канале команды «Лыжные гонки 47».
Спортсмен отметил, что результат стал для него неожиданностью, и сейчас он выясняет, как запрещенное вещество могло попасть в его организм. Парфенов подчеркнул, что всегда тщательно следил за своим питанием и выбором спортивных добавок.
По информации команды, содержание мельдония в пробе 37-летнего лыжника лишь незначительно превышает допустимые нормы.
Парфенов — чемпион России в спринте свободным стилем (2015), спринте классическим стилем и командном спринте (2019), а также призер этапов Кубка мира. В марте 2025 года он завоевал серебро чемпионата России в Казани в командном спринте вместе с Андреем Красновым, уступив лишь Александру Большунову и Савелию Коростелеву, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мельдоний нашли в допинг-пробе трёхкратного чемпиона России Парфенова
- Россия может до конца гора подписать соглашение о строительстве первой АЭС во Вьетнаме
- Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы в церкви в Мичигане
- Гладков: В Белгороде перебои с электричеством после удара ВСУ по инфраструктуре
- Ученые ИКИ РАН зафиксировали на Солнце самую крупную за три месяца вспышку
- 48 спортсменов потребовали отстранить израильских футболистов от соревнований
- «Сочи» сыграл вничью и прервал серию из пяти поражений в РПЛ
- СМИ: Посольство Польши оказалось повреждено после удара России по Киеву
- Вэнс заявил об отказе России от встреч по Украине
- В Забайкалье олень насмерть забодал сотрудника зоопитомника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru