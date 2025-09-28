Мельдоний нашли в допинг-пробе трёхкратного чемпиона России Парфенова

Спортсмен отметил, что результат стал для него неожиданностью, и сейчас он выясняет, как запрещенное вещество могло попасть в его организм. Парфенов подчеркнул, что всегда тщательно следил за своим питанием и выбором спортивных добавок.

По информации команды, содержание мельдония в пробе 37-летнего лыжника лишь незначительно превышает допустимые нормы.

Парфенов — чемпион России в спринте свободным стилем (2015), спринте классическим стилем и командном спринте (2019), а также призер этапов Кубка мира. В марте 2025 года он завоевал серебро чемпионата России в Казани в командном спринте вместе с Андреем Красновым, уступив лишь Александру Большунову и Савелию Коростелеву, напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».