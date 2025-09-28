Ученые ИКИ РАН зафиксировали на Солнце самую крупную за три месяца вспышку

Самая крупная за последние три месяца вспышка зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии института космических исследований (ИКИ) РАН.

Мощнейшая за полтора месяца вспышка произошла на Солнце

Уточняется, что вспышка класса M6.4 произошла 28 сентября около полудня на восточном краю Солнца. Ученые подчеркнули, что это событие стало самым значительным с 19 июня текущего года.

Эксперты также указали, что вспышка произошла на фоне увеличивающейся солнечной активности, начавшейся вечером в пятницу.

За сутки в субботу, 27 сентября было зарегистрировано 19 вспышек, включая три класса M, хоть и меньшей интенсивности, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КосмосСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры