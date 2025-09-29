Маск прокомментировал сообщение Дурова о цензуре Telegram-каналов в Молдавии
29 сентября 202500:34
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на сообщение основателя Telegram Павла Дурова о цензуре каналов в мессенджере.
«Вау», — написал бизнесмен в соцсети X.
Ранее Дуров заявил, что около года назад, находясь в Париже, он получил через посредника запрос от французских спецслужб, которые просили содействия в цензуре ряда каналов платформы по просьбе властей Молдавии в преддверии президентских выборов в этой стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
