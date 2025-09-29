Оппозиция Молдавии лидирует, набирая 48,59% голосов

Таковы результаты ЦИК после подсчета 72,21% протоколов.

Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в обращении к гражданам объявила о фактах коррупции на парламентских выборах в республике. На это она указала на своей странице в одной из соцсетей.

