Оппозиция Молдавии лидирует, набирая 48,59% голосов
В Молдавии оппозиционные партии, включая «Патриотический блок», набирают 48,59%, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (44,23%), сообщает РИА Новости.
Таковы результаты ЦИК после подсчета 72,21% протоколов.
Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в обращении к гражданам объявила о фактах коррупции на парламентских выборах в республике. На это она указала на своей странице в одной из соцсетей.
