Оппозиция Молдавии лидирует, набирая 48,59% голосов

В Молдавии оппозиционные партии, включая «Патриотический блок», набирают 48,59%, опережая правящую партию «Действие и солидарность» (44,23%), сообщает РИА Новости.

«Демократия» и паранойя: Власти Молдавии запугивают народ Россией перед выборами

Таковы результаты ЦИК после подсчета 72,21% протоколов.

Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент, независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.

Ранее президент Молдавии Майя Санду в обращении к гражданам объявила о фактах коррупции на парламентских выборах в республике. На это она указала на своей странице в одной из соцсетей.

ФОТО: НСН// Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:ВыборыМолдавия

