48 спортсменов потребовали отстранить израильских футболистов от соревнований

Среди подписантов — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, марокканский футболист Хаким Зиеш и бывший игрок сборной Англии по крикету Моин Али.

Поддержку петиции также выразили футбольные ассоциации Турции, Испании, Албании, Норвегии и Армении.

Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что никаких антиизраильских санкций со стороны ЕС не будет, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».