48 спортсменов потребовали отстранить израильских футболистов от соревнований
48 спортсменов подписали петицию, адресованную УЕФА, с требованием немедленно отстранить израильские футбольные клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях из-за военных действий в Газе. Об этом сообщает BBC.
Среди подписантов — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, марокканский футболист Хаким Зиеш и бывший игрок сборной Англии по крикету Моин Али.
Поддержку петиции также выразили футбольные ассоциации Турции, Испании, Албании, Норвегии и Армении.
Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что никаких антиизраильских санкций со стороны ЕС не будет, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
