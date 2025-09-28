48 спортсменов потребовали отстранить израильских футболистов от соревнований

48 спортсменов подписали петицию, адресованную УЕФА, с требованием немедленно отстранить израильские футбольные клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях из-за военных действий в Газе. Об этом сообщает BBC.

В Тель-Авиве усомнились, что увидят санкции ЕС против Израиля

Среди подписантов — чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Поль Погба, марокканский футболист Хаким Зиеш и бывший игрок сборной Англии по крикету Моин Али.

Поддержку петиции также выразили футбольные ассоциации Турции, Испании, Албании, Норвегии и Армении.

Ранее экс-посол Израиля в России и на Украине Цви Маген заявил, что никаких антиизраильских санкций со стороны ЕС не будет, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: uefa.com
