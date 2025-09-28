Россия может до конца гора подписать соглашение о строительстве первой АЭС во Вьетнаме
Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов, во время визита во Вьетнам с делегацией под руководством Вячеслава Володина, сообщил о планах подписания межправительственного соглашения о строительстве АЭС до конца года. Об этом он заявил журналистам на полях заседания комиссии по межпарламентскому сотрудничеству Госдумы и Национального собрания Вьетнама.
Шульгинов подчеркнул, что вопрос строительства атомной станции стал одной из ключевых тем, обсуждавшихся на заседании.
Шульгинов также напомнил о значительном опыте России в строительстве атомных станций и регулировании вопросов их безопасности.
Ранее сообщалось, что Росатом готов предложить Вьетнаму строительство двух блоков ВВЭР-1200.
