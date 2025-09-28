Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы в церкви в Мичигане
Один человек погиб, девять получили ранения в результате стрельбы в мормонской церкви в Мичигане. Об этом сообщил шеф полиции города Гранд-Бланк.
По данным полиции, стрельба произошла в воскресенье в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке, примерно в 50 милях (80 километрах) к северу от Детройта.
CNN со ссылкой на источник уточняет, что в числе пострадавших есть дети.
Полиция установила личность нападавшего, он был убит в перестрелке с правоохранителями.
Отмечается, что злоумышленник намеренно поджег церковь.
Ранее на верфи «Southport Yacht Basin» в Саутпорте в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
