Один человек погиб, девять ранены в результате стрельбы в церкви в Мичигане

По данным полиции, стрельба произошла в воскресенье в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке, примерно в 50 милях (80 километрах) к северу от Детройта.

CNN со ссылкой на источник уточняет, что в числе пострадавших есть дети.

Полиция установила личность нападавшего, он был убит в перестрелке с правоохранителями.

Отмечается, что злоумышленник намеренно поджег церковь.

Ранее на верфи «Southport Yacht Basin» в Саутпорте в штате Северная Каролина произошла массовая стрельба, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».