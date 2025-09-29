СМИ: Арест активов РФ может подорвать доверие к ЕС

По данным ресурса, Центральные банки во всем мире начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. При этом конфискация только ускорит эту тенденцию. Евро, уже являющийся вторичной резервной валютой после доллара, может еще больше ослабить свой статус, если инвесторы и правительства сочтут его уязвимым к политическим прихотям.

Отмечается, что арест российских активов коснулся нейтралитета резервов центральных банков, что являлось «священным принципом международных финансов».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит в размере около 140 млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

