СМИ: Зеленский попросил у Трампа ракеты «Томагавк»

Источники издания утверждают, что свою просьбу украинский лидер озвучил на встрече с главой Белого дома.

При этом в интервью Axios Show Зеленский рассказал, что попросил у Трампа вооружения, ранее не передавашиеся Украине, что может служить подтвержением данной информации, указывает газета.

Отмечается, что решении Трампа информации нет.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

