Зеленский пообещал блэкаут Москве

«В Кремле должны знать, что будет блэкаут в столице России», — заявил он журналистам. Глава государства пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по Москве в случае атак ВС России на объекты украинской энергетики.

Зеленский отметил, что данный вопрос обсуждался, в том числе и на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 23 сентября.

Ранее стало известно, что президент Украины попросил у американского коллеги крылатые ракеты «Томагавк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

