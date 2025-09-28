Зеленский пообещал блэкаут Москве

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил ударами по энергетической инфраструктуре Москвы и блэкаутом в городе, сообщает «Лента.ру».

Экс-советник Пентагона: Зеленский продает западное оружие наркокартелям

«В Кремле должны знать, что будет блэкаут в столице России», — заявил он журналистам. Глава государства пригрозил ударами Вооруженных сил Украины по Москве в случае атак ВС России на объекты украинской энергетики.

Зеленский отметил, что данный вопрос обсуждался, в том числе и на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 23 сентября.

Ранее стало известно, что президент Украины попросил у американского коллеги крылатые ракеты «Томагавк», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:МоскваУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры