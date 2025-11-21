«Если в Киеве не хотят обсуждать предложения Трампа, отказываются от этого, то и они и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске будут неизбежно и на других, ключевых участках фронта. Может быть, не так быстро как нам того хотелось, но неизбежно. И в целом, нас это устраивает», — заявил российский лидер.

Он также подчеркнул, что Купянск уже к 4 ноября практически полностью находился в руках российских военных, отмечает RT.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате РФ Владимир Рогов заявил НСН, что после взятия Купянска российскими войсками в «котле» могут оказаться значительные силы украинской армии, кроме того, открываются широкие перспективы для дальнейшего продвижения на Харьков.

