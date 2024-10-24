Зеленский «упёрся»? США уверены в начале диалога по Украине, НАТО отказывается от Киева

Так глава Пентагона ответил на просьбу поделиться подробностями общения с понтификом на темы Украины и Ближнего Востока. Остин сообщил, что глава католической церкви обеспокоен гуманитарными проблемами в этих регионах и разделяет стремление к прекращению огня.

БОЛТОВНЯ И ХОТЕЛКИ: ЛУКАШЕНКО О «МИРНОМ ПЛАНЕ» УКРАИНЫ

Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 октября заявил, что начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине зависит от Москвы: если президент РФ Владимир Путин согласится на них, они состоятся.

«Кто его знает – хорошо это для переговоров или плохо, что россияне активно, как никогда, по всей линии фронта наступают. Все зависит сейчас от россиян. Если Путин и Россия согласятся на мирные переговоры – да, будем разговаривать», – сказал он в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам Лукашенко, «пусть тогда Володя Зеленский будет готов». При этом белорусский лидер назвал заявления Зеленского об окончании конфликта в 2025 году лишь его желаниями и «хотелками».

«Слушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылезает оттуда и что-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание. Это хотелки. Его желания – и не больше», – сказал он и выразил мнение, что конфликт не закончится и в этом году.

Кроме того, Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского нет никакого «мирного плана», он назвал заявления на этот счет «болтовней». Глава государства заявил, что Запад больше, чем Зеленский, хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров с Россией.

«И если уступать территории, то должно быть решение Украины и их. Помните, мы раньше говорили, что мир будет тогда, когда захотят англосаксы или захочет Америка… Сегодня уже не совсем так. Эти понимают, что все, крах. Уперся Зеленский», – добавил он.

МИРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ В СИЛЕ

После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Позднее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы, которые озвучивались Путиным ранее, не аннулированы, однако на данном этапе, «с учетом этой авантюры», разговаривать с Киевом Москва не будет.