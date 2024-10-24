Зеленский «упёрся»? США уверены в начале диалога по Украине, НАТО отказывается от Киева
Глава Пентагона заявил, что украинский конфликт «в какой-то момент» закончится переговорами. Президент Белоруссии Лукашенко отметил, что начало переговоров зависит от Москвы, между тем в НАТО заявили, что не готовы дать Киеву приглашение в альянс.
Глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с папой римским Франциском заявил, что украинский конфликт закончится переговорами. Он отметил, что это произойдет «в какой-то момент».
«Нам нужно снизить напряжение на Ближнем Востоке и найти способ добиться переходного периода на Украине. Мы продолжим поддержку Украины, как мы и говорили, и они сами определят, когда настанет время сесть за стол переговоров. Этот конфликт закончится переговорами в какой-то момент», – сказал Остин в ходе общения с журналистами в Риме.
Так глава Пентагона ответил на просьбу поделиться подробностями общения с понтификом на темы Украины и Ближнего Востока. Остин сообщил, что глава католической церкви обеспокоен гуманитарными проблемами в этих регионах и разделяет стремление к прекращению огня.
БОЛТОВНЯ И ХОТЕЛКИ: ЛУКАШЕНКО О «МИРНОМ ПЛАНЕ» УКРАИНЫ
Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 октября заявил, что начало переговоров по урегулированию конфликта на Украине зависит от Москвы: если президент РФ Владимир Путин согласится на них, они состоятся.
«Кто его знает – хорошо это для переговоров или плохо, что россияне активно, как никогда, по всей линии фронта наступают. Все зависит сейчас от россиян. Если Путин и Россия согласятся на мирные переговоры – да, будем разговаривать», – сказал он в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам Лукашенко, «пусть тогда Володя Зеленский будет готов». При этом белорусский лидер назвал заявления Зеленского об окончании конфликта в 2025 году лишь его желаниями и «хотелками».
«Слушай, вылезти из бункера и ляпнуть, не ориентируясь в пространстве, ничего не стоит. Он вылезает оттуда и что-то ляпает, понимая, что на нем сегодня сосредоточено внимание. Это хотелки. Его желания – и не больше», – сказал он и выразил мнение, что конфликт не закончится и в этом году.
Кроме того, Лукашенко заявил, что у Владимира Зеленского нет никакого «мирного плана», он назвал заявления на этот счет «болтовней». Глава государства заявил, что Запад больше, чем Зеленский, хочет, чтобы Киев сел за стол переговоров с Россией.
«И если уступать территории, то должно быть решение Украины и их. Помните, мы раньше говорили, что мир будет тогда, когда захотят англосаксы или захочет Америка… Сегодня уже не совсем так. Эти понимают, что все, крах. Уперся Зеленский», – добавил он.
МИРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РОССИИ В СИЛЕ
После нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область Владимир Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Позднее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения Москвы, которые озвучивались Путиным ранее, не аннулированы, однако на данном этапе, «с учетом этой авантюры», разговаривать с Киевом Москва не будет.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 23 октября заявил, что Москве давно понятно, какие у Зеленского могут быть «шаги к миру». По его словам, «планы победы» Зеленского в России рассматривают как «не очень увлекательный комикс». Так он прокомментировал заявления Киева про взаимный отказ от ударов по энергоинфраструктуре. До этого Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что взаимный отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры поспособствует завершению горячей фазы конфликта на Украине.
Лавров отметил, что тут Зеленский вспоминает прежние обмены мнениями, однако после этого произошло нападение на Курскую область. У Зеленского, по словам Лаврова, была «формула мира», после чего – «план победы», по сути отвергнутый Западом, а сейчас Киев придумал очередной план, касающийся мер, которые будет предпринимать сама Украина.
В октябре украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о повреждении или уничтожении почти 90% всей тепловой энергогенерации страны. По данным Еврокомиссии, Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, население зимой может остаться без воды и отопления.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Он отмечал, что Москва заявит о готовности к переговорам и незамедлительно прекратит огонь после вывода ВСУ с территории новых регионов РФ. Кроме того, Киеву необходимо отказаться от намерений вступить в НАТО, Украина должна провести денацификацию и демилитаризацию, а также принять внеблоковый, нейтральный и безъядерный статус. Путин также упомянул отмену антироссийских санкций в этом контексте.
НАТО ОТКАЗАЛОСЬ ПРИГЛАШАТЬ УКРАИНУ
Между тем Киев продолжает призывать своих партнеров направить ему приглашение на вступление в Североатлантический альянс. Однако постоянный представитель США при альянсе Джулианна Смит в комментарии изданию Politico 23 октября заявила, что в НАТО не готовы принять Украину. По ее словам, на сегодняшний день альянс «не достиг той точки».
Незамедлительное приглашение Украины в НАТО является первым пунктом в «плане победы» Владимира Зеленского.
При этом ранее Financial Times сообщила, что киевские власти ведут закрытые переговоры о сдаче части территорий в обмен на членство в НАТО. Издание указывало, что Киев начал рассматривать подобные варианты окончания конфликта на фоне дефицита военной помощи, а также осознании того, что ВСУ не смогут выйти на границы 1991 года.
Зеленский неоднократно подчеркивал, что его «план» урегулирования исключает уступку территорий и заморозку конфликта.
Politico со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника 24 октября сообщила, что Администрация американского лидера Джо Байдена считает, что большинство европейских стран не поддержали бы вступление Украины в НАТО в краткосрочной перспективе. По данным газеты, Германия и США входят в число основных держав, которые затягивают время с призывом Зеленского к немедленному приглашению Украины в НАТО. Кроме того, один из чиновников альянса заявил, что такие страны, как Словения, Бельгия и Испания «прячутся» за Германией и США и с «неохотой» относятся к идее приглашения Киева в альянс.
Также, по данным газеты, Словакия и Венгрия открыто отвергают идею приглашения Киева в альянс, в то время как страны Балтии и Польша относятся к ней с большим энтузиазмом.
В начале октября Киев посетил новый генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что когда-нибудь Украина станет полноправным членом военного блока, а у России нет права вето по этому вопросу. Однако никаких сроков он не назвал, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Рынок рассрочки в России за два квартала 2024 года вырос в 1,5 раза
- Сын Виктора Януковича Александр получил российское гражданство
- Смирнов: Над Курской областью сбита украинская ракета
- Патрушев рассказал о планах поставить за рубеж 108 млн тонн сельхозпродукции
- Не полетевший в космос космонавт Бабкин написал письмо Путину
- У президентского комплекса Южной Кореи упал воздушный шар с мусором и листовками
- Более 40 ученых предупредили Северную Европу о неминуемом катаклизме
- СМИ: В России цены на связь могут вырасти на 10–15%
- Минздрав предложил поддержать законопроект о запрете продажи сигарет после доработки
- СМИ: Большинство стран Европы не поддержали бы вступление Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru