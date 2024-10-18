Путин предложил провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин отметил готовность Москвы провести в Саудовской Аравии переговоры по Украине, правда, пока что отсутствует повестка для переговоров. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями СМИ стан БРИКС, сообщило издание РБК.
По словам президента, он поддерживает теплые отношения с королем и наследным принцем Саудовской Аравии, Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественное государство и комфортное место для проведения переговоров.
Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам о мирном завершении конфликта на Украине на базе стамбульских отношений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru