Путин предложил провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии

По словам президента, он поддерживает теплые отношения с королем и наследным принцем Саудовской Аравии, Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественное государство и комфортное место для проведения переговоров.

Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам о мирном завершении конфликта на Украине на базе стамбульских отношений.

