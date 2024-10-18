Путин предложил провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин отметил готовность Москвы провести в Саудовской Аравии переговоры по Украине, правда, пока что отсутствует повестка для переговоров. Об этом российский лидер заявил на встрече с руководителями СМИ стан БРИКС, сообщило издание РБК.

Чалый: Россия и Украина могли договориться весной 2022 года

По словам президента, он поддерживает теплые отношения с королем и наследным принцем Саудовской Аравии, Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественное государство и комфортное место для проведения переговоров.

Ранее Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам о мирном завершении конфликта на Украине на базе стамбульских отношений.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаСаудовская АравияУкраинаПереговорыВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры