«Фейки, покушение и растрата на миллиард»: Чем прославился задержанный губернатор Чибис
Пережившего покушение, отбивавшегося от фейков и отчитавшегося о рекордных выборах губернатора сняли с самолета в Москве и подозревают в причастности к миллионным хищениям и растрате на миллиард.
Новая неделя началась с громкого скандала во властных кругах – в Москве сегодня задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Главу региона подозревают в причастности к хищению 39 миллионов рублей, растрате на миллиард и незаконным валютным операциям. Силовики также общались с подчиненными губернатора, пережившего два года назад покушение.
ХИЩЕНИЕ И РАСТРАТЫ: «СНЯЛИ С ТРАПА»
47-летний Андрей Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года, а до этого шесть лет проработал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, курируя вопросы формирования комфортной городской среды и цифровизации.
Около 8 часов вечера 23 ноября СМИ сообщили о задержании Чибиса. Вскоре эту информацию подтвердила и официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, Чибиса задержали в рамках расследования в отношении «группы лиц».
«Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции. 23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис», - написала Волк в мессенджере МАХ.
При этом она не уточнила, будет ли задержан губернатор.
Со своей стороны, министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщила РИА Новости, что Чибис сотрудничает со следствием. По ее словам, оперативные действия сейчас проводятся и в правительстве региона, при этом его сотрудники оказывают силовикам всяческое содействие.
По данным Telegram-канала Shot, губернатор прилетел в Москву в командировку и его сняли прямо в с трапа самолета. Отмечается, что на допрос также отвезли замгубернатора, министра по безопасности Мурманской области Артёма Долгова. Кроме того, была допрошена первый заместитель губернатора Оксана Демченко.
ВЫБОРЫ, ФЕЙКИ И ПОКУШЕНИЕ
Еще совсем недавно, в середине ноября Чибис воодушевленно рассказывал о новогоднем фестивале, который впервые пройдет в Мурманске 19 декабря по 10 января.
«Горожане и гости города совершат путешествие по трем эпохам: имперской - в тот момент, когда у нас появился Романов-на-Мурмане (название города при его основании – прим. НСН), советской, которая дала серьезный толчок развитию города Мурманска, и современной», - отмечал глава региона.
В конце сентября Мурманск отчитался о рекордной явке на выборах, на которых уверенную победу одержала «Единая Россия». Ну а 4 октября президент России Владимир Путин, поздравляя Мурманск с 110-летием, назвал этот город «надежным форпостом России в Арктике», выросшим в крупный промышленный, транспортный, научно-образовательный и культурный центр.
Губернатор Андрей Чибис стал известен всей стране после покушения, которое он пережил в апреле 2024 года. 4 апреля губернатор встретился с жителями Апатитов в городском дворце культуры «Строитель», а на выходе из ДК Чибис получил удар ножом в живот. Местный житель Александр Быданов был задержан в тот же день и объяснил свои действия «личной неприязнью».
Быданова признали виновным в покушении на убийство и осудили на 13 лет колонии. В феврале 2026 года стало известно, что он погиб в зоне СВО при выполнении боевой задачи.
Еще одним примечательным моментом в карьере губернатора Чибиса стало рекордное количество фейковых новостей и ИИ-видео, связанных с его именем.
По данным ТАСС, властям Заполярья пришлось опровергать фейки об отставке Чибиса из-за ситуации с энергоснабжением, о переименовании одной из улиц Мурманска в честь дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, а также приказы о «подвозе школьников из-за дефицита топлива» и выделении жителям Мурманской области по 50 тысяч рублей к годовщине СВО.
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