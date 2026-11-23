ХИЩЕНИЕ И РАСТРАТЫ: «СНЯЛИ С ТРАПА»

47-летний Андрей Чибис возглавляет Мурманскую область с 2019 года, а до этого шесть лет проработал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, курируя вопросы формирования комфортной городской среды и цифровизации.

Около 8 часов вечера 23 ноября СМИ сообщили о задержании Чибиса. Вскоре эту информацию подтвердила и официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, Чибиса задержали в рамках расследования в отношении «группы лиц».

«Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей, растрата бюджетных средств министерства транспорта Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции. 23 ноября по подозрению в совершении указанных преступлений в порядке статьи 91 УПК РФ сотрудниками МВД России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис», - написала Волк в мессенджере МАХ.

При этом она не уточнила, будет ли задержан губернатор.

Со своей стороны, министр информационной политики Мурманской области Ирина Бринькова сообщила РИА Новости, что Чибис сотрудничает со следствием. По ее словам, оперативные действия сейчас проводятся и в правительстве региона, при этом его сотрудники оказывают силовикам всяческое содействие.

По данным Telegram-канала Shot, губернатор прилетел в Москву в командировку и его сняли прямо в с трапа самолета. Отмечается, что на допрос также отвезли замгубернатора, министра по безопасности Мурманской области Артёма Долгова. Кроме того, была допрошена первый заместитель губернатора Оксана Демченко.