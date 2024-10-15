Вместе с тем опрос показал, что американцы считают Дональда Трампа потенциально более успешным в вопросе урегулирования украинского конфликта путем переговоров. На него рассчитывают 55% опрошенных, в то время как на успех вице-президента Харрис надеются 45% респондентов.

Опрос проводился с 11 по 13 октября, в нем участвовали 3 145 зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 1,8 процентных пункта.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял в разговоре с RT, что бывший премьер Британии Борис Джонсон «пытается отползти и представить из себя невинную овечку», утверждая, что он якобы не причастен к срыву переговоров России и Украины.

