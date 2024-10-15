Опрос показал, что более половины американцев хотят от Украины переговоров с РФ

Свыше половины американских граждан считают, что Киеву необходимо начать мирные переговоры с Россией, а бывший президент Дональд Трамп проведет их успешнее, чем действующий вице-президент Камала Харрис. Соответствующие данные следуют из опроса Гарвардского университета.

Согласно данным, 54% опрошенных поддерживают инициативу по организации переговоров Украины и России для урегулирования конфликта, в то время как 46% опрошенных желают Киеву победы в конфликте. При этом 63% сторонников республиканцев и 44% сторонников демократов высказались за переговоры.

Трамп ведет переговоры по урегулированию конфликтов на Украине и в Иране

Вместе с тем опрос показал, что американцы считают Дональда Трампа потенциально более успешным в вопросе урегулирования украинского конфликта путем переговоров. На него рассчитывают 55% опрошенных, в то время как на успех вице-президента Харрис надеются 45% респондентов.

Опрос проводился с 11 по 13 октября, в нем участвовали 3 145 зарегистрированных американских избирателей, погрешность составила 1,8 процентных пункта.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявлял в разговоре с RT, что бывший премьер Британии Борис Джонсон «пытается отползти и представить из себя невинную овечку», утверждая, что он якобы не причастен к срыву переговоров России и Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
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