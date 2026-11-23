Сначала он посоветовал обеспечить безопасность: остановить протечку и держаться подальше от электроприборов. Также нужно зафиксировать время обращения в диспетчерскую и номер заявки, снять на фото и видео помещения и повреждения. Вещи выбрасывать до осмотра не рекомендуется, если это безопасно.



При этом уведомление страховщика не зависит от акта УК.



В последнем нужно отразить повреждения и причину, а если источник неизвестен, то так и указать. При бездействии управляющей компании необходимо вновь обратиться в диспетчерскую и письменно потребовать осмотра. Доказательствами станут заключение специалиста, фото и показания свидетелей. Стоимость подтвердят смета и документы на имущество.



До осмотра Аксененко советует согласовать действия со страховщиком. По его словам, аварийные работы откладывать не стоит. Плюс желательно документировать их причины и стоимость. Если выплата занижена, можно направить претензию, а в предусмотренных случаях обратиться к финансовому уполномоченному.



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