Депутат объяснил, как зафиксировать ущерб после залива квартиры
После залива нужно сразу вызвать аварийную службу и зафиксировать повреждения, а при наличии полиса стоит уведомить страховщика в срок по договору. Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко.
Сначала он посоветовал обеспечить безопасность: остановить протечку и держаться подальше от электроприборов. Также нужно зафиксировать время обращения в диспетчерскую и номер заявки, снять на фото и видео помещения и повреждения. Вещи выбрасывать до осмотра не рекомендуется, если это безопасно.
При этом уведомление страховщика не зависит от акта УК.
В последнем нужно отразить повреждения и причину, а если источник неизвестен, то так и указать. При бездействии управляющей компании необходимо вновь обратиться в диспетчерскую и письменно потребовать осмотра. Доказательствами станут заключение специалиста, фото и показания свидетелей. Стоимость подтвердят смета и документы на имущество.
До осмотра Аксененко советует согласовать действия со страховщиком. По его словам, аварийные работы откладывать не стоит. Плюс желательно документировать их причины и стоимость. Если выплата занижена, можно направить претензию, а в предусмотренных случаях обратиться к финансовому уполномоченному.
Ранее россиянам рассказали, когда ремонт из-за протечки в квартире должна делать УК.
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