Ле Пен назвала три возможных сценария завершения конфликта на Украине
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала три возможных исхода кризиса на Украине. Это — вступление НАТО с риском начала третьей мировой войны, затягивание боевых действий на годы или осознание всеми сторонами последствий дальнейшей эскалации. Свою позицию политик изложила в соцсети X.
Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом Пятой республики намерена вести переговоры со всеми участниками конфликта. По ее мнению, важно не допустить реализации первых двух сценариев.
Выборы во Франции пройдут 18 апреля следующего года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на третий срок кряду.
Ранее НСН сообщала, что Марин Ле Пен отклонила приглашение Владимира Зеленского и не поехала в Киев. Она сослалась на решение не совершать зарубежных поездок в ходе президентской компании.
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