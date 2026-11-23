Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом Пятой республики намерена вести переговоры со всеми участниками конфликта. По ее мнению, важно не допустить реализации первых двух сценариев.



Выборы во Франции пройдут 18 апреля следующего года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться на третий срок кряду.



Ранее НСН сообщала, что Марин Ле Пен отклонила приглашение Владимира Зеленского и не поехала в Киев. Она сослалась на решение не совершать зарубежных поездок в ходе президентской компании.

