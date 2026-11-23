По его словам, электронная подача позволяет заранее заполнить анкету, избежать ошибок и оперативно получить уведомление о визите в МВД. Однако такой вариант не сокращает установленные законом сроки.



При обращении по месту постоянной регистрации паспорт оформляют до месяца, в другом регионе — до трех. Решающее значение имеют место подачи и корректность сведений. Личный визит удобнее, если нужно уточнить нюансы или разобраться с проблемами на месте, но ускорения тоже не гарантирует.



В исключительных случаях закон позволяет оформить загранпаспорт за три рабочих дня. Речь идет о необходимости экстренного лечения за рубежом, тяжелой болезни или смерти близкого родственника. Все обстоятельства нужно подтвердить. Адвокат советует не откладывать оформление до покупки билетов и начинать планировать поездку с проверки срока действия документа, а не наоборот.



Недавно писали, что россияне могут иметь два таких паспорта одновременно.

