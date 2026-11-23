Адвокат объяснил, как быстро получить загранпаспорт и не сорвать поездку
После истории с возлюбленным блогера Лерчек Луисом Сквиччиарини, который не смог вылететь из РФ в Китай из-за отсутствия загранпаспорта, вновь встал вопрос, как получить документ максимально быстро. Адвокат Андрей Алешкин рассказал Life.ru, что профильное заявление лучше подавать через «Госуслуги».
По его словам, электронная подача позволяет заранее заполнить анкету, избежать ошибок и оперативно получить уведомление о визите в МВД. Однако такой вариант не сокращает установленные законом сроки.
При обращении по месту постоянной регистрации паспорт оформляют до месяца, в другом регионе — до трех. Решающее значение имеют место подачи и корректность сведений. Личный визит удобнее, если нужно уточнить нюансы или разобраться с проблемами на месте, но ускорения тоже не гарантирует.
В исключительных случаях закон позволяет оформить загранпаспорт за три рабочих дня. Речь идет о необходимости экстренного лечения за рубежом, тяжелой болезни или смерти близкого родственника. Все обстоятельства нужно подтвердить. Адвокат советует не откладывать оформление до покупки билетов и начинать планировать поездку с проверки срока действия документа, а не наоборот.
Недавно писали, что россияне могут иметь два таких паспорта одновременно.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Депутат объяснил, как зафиксировать ущерб после залива квартиры
- «Фейки, покушение и растрата на миллиард»: Чем прославился задержанный губернатор Чибис
- Адвокат объяснил, как быстро получить загранпаспорт и не сорвать поездку
- Ле Пен назвала три возможных сценария завершения конфликта на Украине
- Человека с данными Ларисы Долиной оштрафовали на 9 тысяч рублей
- Психолог раскрыла, как использовать ИИ для решения конфликтов
- Посольство России обвинило Польшу в дискриминации фигуристов
- Останина объяснила, зачем упрощать возбуждение дел о нападениях собак
- Психолог предупредил россиян о всплеске семейных конфликтов из-за GTA VI
- СМИ раскрыли сигналы Трампа Западу после встречи с Путиным в Китае