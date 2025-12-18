Bloomberg узнал детали гарантий безопасности для Украины
Союзники Украины в рамках обсуждаемых гарантий безопасности намерены в первую очередь задействовать дипломатические механизмы в случае новой эскалации конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, при возобновлении боевых действий украинские вооруженные силы должны стать первой линией обороны, тогда как партнеры Киева сосредоточатся на срочных дипломатических шагах и мерах по предотвращению дальнейшего обострения. Если такие попытки не дадут результата, в течение нескольких дней союзники готовы перейти к оказанию военной поддержки при участии США.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что страны ЕС и США договорились о предоставлении Украине гарантий безопасности, сопоставимых с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва и Вашингтон исходят из необходимости возвращения Украины к внеблоковому, нейтральному и безъядерному статусу — на условиях, которых Россия признала независимость страны в 1991 году, передает «Радиоточка НСН».
