Уиткофф: Процесс урегулирования не должен ограничиваться прекращением боевых действий

Как сообщил Уиткофф, диалог носил конструктивный и результативный характер. В повестке встреч значились разработка мирного плана из 20 пунктов, обеспечение многосторонних и американских гарантий безопасности для Украины, а также план экономического развития.

Стороны согласовали важность поэтапного подхода, подчеркнув, что урегулирование должно обеспечить не только прекращение боевых действий, но и долгосрочную стабильность.

По итогам переговоров в США секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и Уиткофф опубликовали полностью идентичные заявления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

