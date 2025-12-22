Уиткофф: Процесс урегулирования не должен ограничиваться прекращением боевых действий
В Майами завершились переговоры между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, представителями Украины и Европейского союза.
Как сообщил Уиткофф, диалог носил конструктивный и результативный характер. В повестке встреч значились разработка мирного плана из 20 пунктов, обеспечение многосторонних и американских гарантий безопасности для Украины, а также план экономического развития.
Стороны согласовали важность поэтапного подхода, подчеркнув, что урегулирование должно обеспечить не только прекращение боевых действий, но и долгосрочную стабильность.
По итогам переговоров в США секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и Уиткофф опубликовали полностью идентичные заявления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
