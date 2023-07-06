Зеленский сообщил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

Украинский лидер Владимир Зеленский в разговорах с американскими властями и европейскими лидерами выступал за более ранее контрнаступление, сообщил он CNN.

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Он обосновывал это тем, что если начать позднее, то ВСУ будут двигаться медленнее. По словам президента, он пытался получить для контрнаступления вооружения. При этом Зеленский выразил благодарность Западу за поддержку Киева.

Также президент Украины заявил, что Киеву понадобятся F-16, если зерновая сделка сорвется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияВСУНаступлениеУкраинаВладимир Зеленский

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