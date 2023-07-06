Зеленский сообщил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше

Он обосновывал это тем, что если начать позднее, то ВСУ будут двигаться медленнее. По словам президента, он пытался получить для контрнаступления вооружения. При этом Зеленский выразил благодарность Западу за поддержку Киева.

Также президент Украины заявил, что Киеву понадобятся F-16, если зерновая сделка сорвется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

