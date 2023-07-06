Гладков: Часть батальонов теробороны получат оружие

Часть батальонов территориальной обороны в Белгородской области получат оружие, сообщил во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, те батальоны, которые расположены вдоль границы, будут вооружены. Глава области отметил, что в течение последних месяцев прошло большое количество тренировок. Было закуплено обмундирование и снаряжение.

Ранее Гладков заявил, что второй полк теробороны численностью 3 тысячи бойцов сформируют в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:ОружиеБелгород

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