По делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек

Уточняется, что были арестованы 79-летний производитель нелегальной жидкости и его предполагаемая 60-летняя подельница. По данным источника, именно они продавали поддельную алкогольную продукцию. Отмечается, что расследование продолжается.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по делу о продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти задержали восемь фигурантов.