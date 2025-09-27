По делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек
Суд Ленинградской области на два месяца арестовал двух фигурантов уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после гибели 25 человек в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Уточняется, что были арестованы 79-летний производитель нелегальной жидкости и его предполагаемая 60-летняя подельница. По данным источника, именно они продавали поддельную алкогольную продукцию. Отмечается, что расследование продолжается.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по делу о продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти задержали восемь фигурантов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам
- Продажи «Лабубу» в России сократились в три раза
- Минэнерго удержит рост цен на бензин близким к инфляции
- В Бурятии предложили создать на Байкале резервацию по примеру индейской в США
- По делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек
- Дегтярев назвал решение о возвращении статуса ПКР ориентиром для МОК
- Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти превысило 20
- Российские средства ПВО сбили 10 дронов ВСУ
- Глава ГПМ Радио указал на важность текстов песен для слушателей
- Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области повысят до федерального статуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru