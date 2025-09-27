По делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек

Суд Ленинградской области на два месяца арестовал двух фигурантов уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам после гибели 25 человек в результате отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти превысило 20

Уточняется, что были арестованы 79-летний производитель нелегальной жидкости и его предполагаемая 60-летняя подельница. По данным источника, именно они продавали поддельную алкогольную продукцию. Отмечается, что расследование продолжается.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что по делу о продаже суррогатного алкоголя в Ленобласти задержали восемь фигурантов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:АлкогольОтравлениеЛенинградская ОбластьСмертьАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры