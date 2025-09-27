В Бурятии предложили создать на Байкале резервацию по примеру индейской в США
В Бурятии в прилегающих к Байкалу районах можно было бы создать резервацию по примеру индейской в США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена общественного совета представителей байкальских районов при главе республики Галину Арсеньеву.
Она считает, что такое предложение может послужить одним из способов решения ситуации с «байкальской правовой аномалией». По словам Арсеньевой, в связи с особым охранным статусом природного объекта и правовых коллизий местные жители не имеют многих вещей, к примеру, частной собственности. В такой резервации, уточнила общественный деятель, государство могло бы платить этим гражданам за проживание, а они бы поддерживали чистоту озера и убирали мусор.
Отмечается, что на этой территории также возникают правовые коллизии из-за изменений в Лесном, Земельном и Водном кодексах. Это все приводит к тому, что в указанной зоне, в том числе нельзя ремонтировать дороги и строить новые. Ситуация затрагивает примерно 140 тысяч человек в Иркутской области и Бурятии и способствует оттоку местного населения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее депутат Госдумы, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов в интервью НСН отметил, что Байкал является огромным запасом природных ископаемых и полезных ресурсов, который необходимо сохранять, а не развивать, чтобы уничтожить.
