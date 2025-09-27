В Бурятии предложили создать на Байкале резервацию по примеру индейской в США

В Бурятии в прилегающих к Байкалу районах можно было бы создать резервацию по примеру индейской в США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на члена общественного совета представителей байкальских районов при главе республики Галину Арсеньеву.

Она считает, что такое предложение может послужить одним из способов решения ситуации с «байкальской правовой аномалией». По словам Арсеньевой, в связи с особым охранным статусом природного объекта и правовых коллизий местные жители не имеют многих вещей, к примеру, частной собственности. В такой резервации, уточнила общественный деятель, государство могло бы платить этим гражданам за проживание, а они бы поддерживали чистоту озера и убирали мусор.