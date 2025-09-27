Дегтярев назвал решение о возвращении статуса ПКР ориентиром для МОК

Восстановление России в правах по членству в Международном паралимпийском комитете (МПК) — важный шаг на пути к полному восстановлению в правах российских атлетов на международной спортивной арене. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв.

Он отметил, что российские паралимпийцы теперь смогут выступать под флагом и с гимном в дисциплинах, подчинённых МПК, включая лёгкую атлетику, плавание, следж-хоккей и другие.

Дегтярёв подчеркнул, что решение МПК стало результатом серьёзной работы и выразил уверенность: данный прецедент может повлиять на позицию МОК и других международных федераций.

Напомним, Паралимпийский комитет России (ПКР) добился восстановления в правах по членству в МПК. Отмечалось, что теперь россияне смогут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими атрибутами России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». МПК также полностью восстановил права членства Паралимпийского комитета Белоруссии.

