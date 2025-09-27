Продажи «Лабубу» в России сократились в три раза
В России продажи популярной игрушки-монстра «Лабубу» сократились в три раза. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza» со ссылкой на данные компании «Платформа ОФД».
По информации источника, в сентябре число проданных игрушек сократилось на 67% по сравнению с показателями июня 2025 года. Отмечается, что сейчас покупатели в основном приобретают по одной игрушке, а не партиями, как это было ранее.
В компании «Платформа ОФД» подчеркнули, что спад продаж был ожидаем. Резкий рост продаж «Лабубу» произошел в начале лета. Так, в июне продажи игрушки выросли в семь раз (на 643%).
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россияне более чем за полгода потратили на «Лабубу» 2 млрд рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Авиакомпания «Air Samarkand» на три месяца задержала зарплату российским сотрудникам
- Продажи «Лабубу» в России сократились в три раза
- Минэнерго удержит рост цен на бензин близким к инфляции
- В Бурятии предложили создать на Байкале резервацию по примеру индейской в США
- По делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестовали двух человек
- Дегтярев назвал решение о возвращении статуса ПКР ориентиром для МОК
- Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти превысило 20
- Российские средства ПВО сбили 10 дронов ВСУ
- Глава ГПМ Радио указал на важность текстов песен для слушателей
- Режим ЧС из-за засухи в Ростовской области повысят до федерального статуса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru