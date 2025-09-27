Продажи «Лабубу» в России сократились в три раза

По информации источника, в сентябре число проданных игрушек сократилось на 67% по сравнению с показателями июня 2025 года. Отмечается, что сейчас покупатели в основном приобретают по одной игрушке, а не партиями, как это было ранее.

В компании «Платформа ОФД» подчеркнули, что спад продаж был ожидаем. Резкий рост продаж «Лабубу» произошел в начале лета. Так, в июне продажи игрушки выросли в семь раз (на 643%).

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что россияне более чем за полгода потратили на «Лабубу» 2 млрд рублей.