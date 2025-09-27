Минэнерго удержит рост цен на бензин близким к инфляции
В 2026 году Министерство энергетики России собирается удержать цены на бензин приблизительно на уровне инфляции, сообщает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что его основной задачей остается сохранение ценовой динамики в рамках инфляционных параметров. По данным источника, конечная цена на топливо в РФ может незначительно отличаться от ожидаемых значений из-за изменений налогового законодательства и местных тарифов.
С января по сентябрь 2025 года, согласно подсчетам Росстата, увеличение стоимости бензина составило 8,36%, при этом уровень инфляции остался в районе 4,16%. В Минэнерго обещали сократить разрыв в следующем году.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в интервью НСН рассказала, что правительство может сдержать цены на бензин, договорившись с компаниями по добыче и продаже.
