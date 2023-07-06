Зеленский: Киеву понадобятся F-16, если зерновая сделка сорвется

F-16 нужны Киеву не только для контрнаступления, но и для контроля морского пути из Одессы, сообщил CNN украинский лидер Владимир Зеленский.

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По его словам, здесь начинается важный для всего мира зеленый коридор, а F-16 дают возможность построить оборону этого коридора.

Как отметил президент, на линии фронта он не рассчитывает получить преимущество в воздухе над ВКС РФ, «речь идет только о том, чтобы быть равными».

Как стало известно ранее, Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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