Зеленский: Киеву понадобятся F-16, если зерновая сделка сорвется
F-16 нужны Киеву не только для контрнаступления, но и для контроля морского пути из Одессы, сообщил CNN украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, здесь начинается важный для всего мира зеленый коридор, а F-16 дают возможность построить оборону этого коридора.
Как отметил президент, на линии фронта он не рассчитывает получить преимущество в воздухе над ВКС РФ, «речь идет только о том, чтобы быть равными».
Как стало известно ранее, Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский сообщил, что предлагал США и Европе начать контрнаступление раньше
- РЖД запустили старые немецкие вагоны на южном направлении
- Зеленский: Киеву понадобятся F-16, если зерновая сделка сорвется
- СМИ: российские власти провели учения по проверке устойчивости Рунета
- Гладков: Часть батальонов теробороны получат оружие
- Трамп: Кокаин в Белом доме предназначался для Байдена и его сына
- США примут решение об отправке Украине кассетных боеприпасов в ближайшие дни
- СМИ: не получится найти пронесшего кокаин в Белый дом
- Спасатели распространили экстренное предупреждение о жаре в Москве
- Советник Пушилина рассказал о массовом дезертирстве ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru