Зеленский: Киеву понадобятся F-16, если зерновая сделка сорвется

По его словам, здесь начинается важный для всего мира зеленый коридор, а F-16 дают возможность построить оборону этого коридора.

Как отметил президент, на линии фронта он не рассчитывает получить преимущество в воздухе над ВКС РФ, «речь идет только о том, чтобы быть равными».

Как стало известно ранее, Великобритания начнет подготовку украинских пилотов управлению F-16 в августе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

