Зеленский сможет выбрать страну для решения визовых вопросов с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сможет выбрать страну, которая будет представлять интересы его страны в России для решения визовых вопросов, сообщил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов местному изданию «Страна».

Украина введёт визовый режим для россиян

«Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами в РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий. Во-вторых, будут предоставлены предложения президенту Украины, чтобы избрать страну, которая будет временно представлять интересы Украины в Российской Федерации», - отметил министр.

Затем Киев примет решение, пояснил Немчинов, а украинский «МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости».

Ранее председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала «очередной дикостью» введение Украиной визового режима с РФ в эфире телеканала «Россия-1» в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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