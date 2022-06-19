«Очередная дикость». Матвиенко прокомментировала введение Украиной визового режима с РФ

Введение Украиной визового режима с РФ председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко назвала «очередной дикостью» в эфире телеканала «Россия-1» в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

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«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», - прокомментировала Матвиенко решение Киева.

Ранее Украина приняла решение о введении визового режима для граждан России 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что визовый режим для россиян будет введён с 1 июля 2022 года.

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