«Очередная дикость». Матвиенко прокомментировала введение Украиной визового режима с РФ

«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», - прокомментировала Матвиенко решение Киева.

Ранее Украина приняла решение о введении визового режима для граждан России 17 июня. Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что визовый режим для россиян будет введён с 1 июля 2022 года.

