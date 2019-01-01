Зеленский слаб. Экс-депутат Рады оценил демарш украинского парламента
Владимир Олейник рассказал НСН, о чём говорит отказ Рады рассматривать предложенные новоизбранным президентом законопроекты.
Рассматривать предложенный новоизбранным президентом Украины законопроект о выборах народных депутатов отказалась Верховная рада. За рассмотрение поправок в закон высказались 92 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Речь шла о проведении досрочных выборов по партийным спискам и снижении проходного порога для партий с 5% до 3%. Как сообщает агентство «УНИАН», советник Владимира Зеленского позже обвинил парламент в нарушении договорённостей, так как ранее депутаты и президент, по его словам, пришли к компромиссу, который позже был отвергнут.
Противостояние Зеленского и Рады говорит о конституционном кризисе в стране, заявил НСН бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. И пока есть все основания говорить о том, что противостояние продолжится. Закончиться для новоизбранного главы государства оно может не лучшим образом.
«На лицо сегодня в Украине конституционный кризис. Реальное противостояние парламента с Зеленским, хотя ещё вчера лидеры фракций согласились найти компромисс на снижение барьера, на партийные выборы, а сегодня уже восприняли всё в штыки. Притом заявили, что есть основания оспаривать в Конституционном суде сам указ президента. А некоторые просто выступили и сказали, что Зеленский является узурпатором, сравнили его с Порошенко. Парламент показал, что Зеленский слаб. Я думаю, что противостояние будет нарастать. Может закончиться тем, что рано или поздно поднимут вопрос об импичменте, законе об импичменте», — заметил Олейник.
Оказалось, что высокий рейтинг во время президентской кампании Зеленского ничем не подкреплён. Иначе бы новый лидер государства смог использовать своих сторонников для давления на Раду, добавил экс-депутат.
«Второе, 92 человека, которые проголосовали за включение — это подтверждение того, что президент уже слаб. Если бы он привлёк своих сторонников — тысяч 10-12 стояло бы под парламентом, было оказано публичное давление на парламент, а это разрешено законом, безусловно, был бы другой результат. Но народ сидит на диване, смотрит дальше сериал “Слуга народа” — мы тебя поддержали, а дальше сам», — указал бывший народный избранник.
Вызывают, по его мнению, вопросы и сами изменения, предложенные новым лидером парламенту. Он объяснил, почему проведение выборов по партийным закрытым спискам не является наилучшим вариантом для выборной системы Украины.
«И Зеленский начал отступать от своих правил. Он же говорил, что будет партийная система, но с открытыми списками. А потом всё-таки предложил закрытые. Разница в том, что если мажоритарщики платят деньги избирателям, покупая их голоса, как сейчас, то по партийным закрытым спискам деньги несут лидеру партии. У нас в Украине надо признать, что нет партий идеологических. Есть партия Пети (Блок Петра Порошенко «Солидарность» — прим. НСН), Юли (партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — прим. НСН). Исчез Петя — нет партии. Поэтому в данном случае есть проблема», — отметил экс-парламентарий.
Более того, до выборов в парламент остаётся всё меньше времени, и менять правила за такой короткий срок до старта предвыборной кампании — неграмотный ход, убеждён собеседник НСН. К тому же, неудачи Зеленского дополняются и противостоянием кабинета министров, что тоже не даёт очков новому лидеру страны.
«Так быстро реформировать закон о выборах, на ходу, неправильно. Общее европейское правило гласит, что нельзя менять закон меньше чем за год до выборов. А тут, по сути, уже избирательный процесс начался. Абсурд полный. А дальше к этому добавился кризис исполнительной власти — Гройсман сказал, а теперь ответственность на Зеленском. Международный валютный фонд приехал обсуждать вопросы, как деньги будут возвращать, а некому встретиться. Зеленский будет встречаться, теперь вся ответственность на нём. Чувствуется отсутствие опыта, это не “Квартал 95”, это политика, серьёзное ремесло», — заявил Олейник.
В целом демарш, устроенный новому лидеру страны Верховной радой, заставляет задуматься о том, как дальше будет справляться Зеленский с управлением государством. Пока народ готов продолжать поддерживать президента, но вскоре начнёт с него спрашивать — как только увидит новые цены на ряд услуг, заключил бывший парламентарий.
«Пока кредит доверия к нему существует. Но уже посмотрели на первые назначения — и не все ими довольны. Уже начинаются электоральные замечания. Один раз он попросил — 19-го инаугурацию, ему отказали. В Украине такого не было. Если новоизбранный президент с таким рейтингом просит, все с уважением относятся. Но все поняли, что это был рейтинг против Порошенко, рейтинг скорее его героя из сериала — Василия Голобородько. Сегодня случился второй прокол, и все поняли — может быть, он и слаб. Потому что дальше надо управлять государством. А впереди у нас два больших события: с 1 июня повышение цен на газ на 440 гривен и тогда же повышение цен на горюче-смазочные материалы. Так кто будет отвечать? Народ не будет спрашивать с мелкого чиновника», — напомнил Олейник.
Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал проведение референдума на Украине по вопросу формата переговоров с Россией. Как рассказал глава администрации президента Украины Андрей Богдан, Зеленский считает важным, чтобы этот вопрос решали не только депутаты и президент, но и граждане страны. Однако в эфире НСН украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко назвал предложение Зеленского популистским. По его мнению, сейчас нет даже предмета переговоров между Россией и Украиной.
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