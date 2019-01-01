Зеленский слаб. Экс-депутат Рады оценил демарш украинского парламента

Вызывают, по его мнению, вопросы и сами изменения, предложенные новым лидером парламенту. Он объяснил, почему проведение выборов по партийным закрытым спискам не является наилучшим вариантом для выборной системы Украины.

«И Зеленский начал отступать от своих правил. Он же говорил, что будет партийная система, но с открытыми списками. А потом всё-таки предложил закрытые. Разница в том, что если мажоритарщики платят деньги избирателям, покупая их голоса, как сейчас, то по партийным закрытым спискам деньги несут лидеру партии. У нас в Украине надо признать, что нет партий идеологических. Есть партия Пети (Блок Петра Порошенко «Солидарность» — прим. НСН), Юли (партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — прим. НСН). Исчез Петя — нет партии. Поэтому в данном случае есть проблема», — отметил экс-парламентарий.

Более того, до выборов в парламент остаётся всё меньше времени, и менять правила за такой короткий срок до старта предвыборной кампании — неграмотный ход, убеждён собеседник НСН. К тому же, неудачи Зеленского дополняются и противостоянием кабинета министров, что тоже не даёт очков новому лидеру страны.

«Так быстро реформировать закон о выборах, на ходу, неправильно. Общее европейское правило гласит, что нельзя менять закон меньше чем за год до выборов. А тут, по сути, уже избирательный процесс начался. Абсурд полный. А дальше к этому добавился кризис исполнительной власти — Гройсман сказал, а теперь ответственность на Зеленском. Международный валютный фонд приехал обсуждать вопросы, как деньги будут возвращать, а некому встретиться. Зеленский будет встречаться, теперь вся ответственность на нём. Чувствуется отсутствие опыта, это не “Квартал 95”, это политика, серьёзное ремесло», — заявил Олейник.