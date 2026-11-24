СМИ: Пентагон задерживает поставки ракет Patriot на Украину
Глава Пентагона Пит Хегсет задерживает поставку почти 60 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot, которые США согласились предоставить Украине, в том числе из арсеналов Европы. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, речь идет о перехватчиках PAC-2 и PAC-3. Ракеты по-прежнему ожидают одобрения военного ведомства на отправку.
По данным СМИ, в Пентагоне также задерживают отдельный процесс получения Украиной лицензии на производство боеприпасов для комплексов Patriot. Глава ведомства одобрил сделку, но затем ее передали на рассмотрение заместителю Хегсета по снабжению и военным закупкам Майклу Даффи.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о дефиците ракет Patriot у Киева. По его словам, в этом году США поставили в три-четыре раза меньше боеприпасов, пишет Ura.ru.
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