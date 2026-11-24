Как отмечает издание, речь идет о перехватчиках PAC-2 и PAC-3. Ракеты по-прежнему ожидают одобрения военного ведомства на отправку.

По данным СМИ, в Пентагоне также задерживают отдельный процесс получения Украиной лицензии на производство боеприпасов для комплексов Patriot. Глава ведомства одобрил сделку, но затем ее передали на рассмотрение заместителю Хегсета по снабжению и военным закупкам Майклу Даффи.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о дефиците ракет Patriot у Киева. По его словам, в этом году США поставили в три-четыре раза меньше боеприпасов, пишет Ura.ru.

