Зеленского обвинили в безответственной болтовне из-за референдума по России
Президент Украинской академии политических наук в эфире НСН рассказал, что в команде Зеленского не хватает порядка, чтобы делать ответственные заявления.
Президент Украины Владимир Зеленский собирается провести референдум о формате переговоров с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан. В администрации главы государства полагают, что решение этого вопроса должно оставаться за гражданами страны, а не только за депутатами и президентом. Возможно, это поможет избежать внутреннего раскола общества. Богдан отметил, что на референдуме планируют поднять вопрос о кризисе на юго-востоке страны и о достижении «мирных договоренностей с Россией».
Непродуманным и безответственным назвал заявление Богдана украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН.
«Пока есть простая болтовня, популизм. О чем проводить референдум? О том, что отдать Донбасс России? Россия ничего не выдвинула, никаких договоренностей нет, переговоры не проведены. Поэтому говорить о референдуме – это безответственная и непродуманная болтовня. С точки зрения здравого смысла, пока нет предмета даже переговоров между Россией и Украиной», – считает украинский политолог.
Любой референдум должен быть всесторонне продуман, в том числе с точки зрения возможных последствий.
«Я работал советником первого президента Украины (Леонид Кравчук – НСН) и знаю, что каждое мероприятие, типа референдума или опроса, должно продумываться со всех сторон. Какие могут быть последствия, кто и что предлагает. Референдум должен быть согласован с Верховным Советом. Здесь пока ничего такого нет. Это «разговоры для бедных». Мы еще не знаем, как поведет себя новый парламент. Нынешний вообще не может принять никаких решений по референдуму, а новый будет совсем другой», – сказал Михальченко.
Политолог отметил, что аппарат нового президента должен быть аккуратней в своих высказываниях, каждый шаг должен быть выверен, чтобы не было бардака. В противном случае народ быстро разочаруется в своем выборе.
«Это значит, что в команде Зеленского пока нет порядка. Любое учреждение, особенно государственное, должно понимать, что всякое слово влечет за собой последствия. Если Богдан начал лопотать про референдум, то означает ли это, что проблема обдумывалась не только аппаратом президента, а самим президентом, его советниками? Моя жена говорит, что начинает разочаровываться в Зеленском», – добавил собеседник НСН.
Ранее украинский политолог Михаил Погребинский и российский сенатор Андрей Климов в эфире НСН оценили шансы нового главы Украины наладить отношения с Крымом и остальной Россией.
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