Зеленского обвинили в безответственной болтовне из-за референдума по России

Президент Украины Владимир Зеленский собирается провести референдум о формате переговоров с Россией. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан. В администрации главы государства полагают, что решение этого вопроса должно оставаться за гражданами страны, а не только за депутатами и президентом. Возможно, это поможет избежать внутреннего раскола общества. Богдан отметил, что на референдуме планируют поднять вопрос о кризисе на юго-востоке страны и о достижении «мирных договоренностей с Россией».

Непродуманным и безответственным назвал заявление Богдана украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН.

«Пока есть простая болтовня, популизм. О чем проводить референдум? О том, что отдать Донбасс России? Россия ничего не выдвинула, никаких договоренностей нет, переговоры не проведены. Поэтому говорить о референдуме – это безответственная и непродуманная болтовня. С точки зрения здравого смысла, пока нет предмета даже переговоров между Россией и Украиной», – считает украинский политолог.

Любой референдум должен быть всесторонне продуман, в том числе с точки зрения возможных последствий.

«Я работал советником первого президента Украины (Леонид Кравчук – НСН) и знаю, что каждое мероприятие, типа референдума или опроса, должно продумываться со всех сторон. Какие могут быть последствия, кто и что предлагает. Референдум должен быть согласован с Верховным Советом. Здесь пока ничего такого нет. Это «разговоры для бедных». Мы еще не знаем, как поведет себя новый парламент. Нынешний вообще не может принять никаких решений по референдуму, а новый будет совсем другой», – сказал Михальченко.

Политолог отметил, что аппарат нового президента должен быть аккуратней в своих высказываниях, каждый шаг должен быть выверен, чтобы не было бардака. В противном случае народ быстро разочаруется в своем выборе.