В Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранного кино
Законопроект о квотировании иностранных фильмов разработали в Госдуме, нормы могут вступить в силу с 1 марта следующего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Предполагается, что проект будет устанавливать квоту для национального кино, в определенные периоды в течение года кинотеатры не смогут показывать зарубежные ленты, либо на такие картины будет приходиться «минимальная доля времени показа от национальных фильмов». Продолжительность квоты должна составлять не более половины дней квартала, около 45 дней. Квоту планируют утверждать не позднее чем за 90 дней до начала года с участием отечественных организаций кинематографии. Условия заключенных ранее договоров о показе зарубежного фильма в период квоты будут признавать ничтожными.
Документ предлагает установить компенсационный платеж для получения прокатного удостоверения иностранной игровой лентой в рамках квотирования в размере 5 млн рублей, для анимационных фильмов он составит 3 млн. Исключением станут картины государств ЕАЭС, лауреаты кинофестивалей из перечня правительства, обнародованные до 1993 года ленты. Без уплаты платежа фильм не сможет получить прокатное удостоверение. Как ожидается, средства будут направлять на мониторинг показа, который контролирует расписание кинотеатров.
Кроме того, законопроект предполагает введение отчислений на развитие российской кинематографии. Получатель прокатного удостоверения на зарубежную ленту должен будет ежеквартально уплачивать 10% от общей суммы кассовых сборов фильма в кинозалах за квартал.
За нарушение правил квотирования предусмотрена административная ответственность. Сумма возможных штрафов не уточняется.
Ранее режиссер Никита Михалков призвал квотировать иностранные фильмы в российских кинотеатрах и ответственно регулировать то, что попадает на экраны, напоминает Ura.ru.
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