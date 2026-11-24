В Магаданской области при перевозке потеряли золото на полмиллиарда рублей
Золотодобывающая компания «Берелех» попросила взыскать свыше 500 млн рублей с Управления Специальной связи по Магаданской области из-за потерянного золота. Об этом сообщили в Арбитражном суде региона.
Отмечается, что руководитель компании подал исковое заявление, в котором указал, что в сентябре 2026 года представители Спецсвязи приняли от предприятия груз с вложением драгоценных и редкоземельных металлов. Ожидалось, что его транспортируют в другие регионы страны, однако управление уведомило об утрате части груза.
«По оценке АО «ГДК «Берелех» стоимость утраченных драгоценных металлов составила более 591 млн рублей. Руководством... была направлена претензия о возмещении причиненного материального ущерба, но в досудебном порядке предъявленные требования не были удовлетворены», - подчеркнули в суде.
Компания требует возместить причиненный материальный ущерб, более 215 тысяч рублей провозной платы, а также взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами - 8,846 млн рублей.
Между тем глава Ассоциации золотопромышленников Магаданской области Александр Басанский напомнил, что в России заниматься добычей золота разрешено только компаниям, имеющим соответствующую лицензию, пишет 360.ru.
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