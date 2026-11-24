Над территорией России сбили 699 украинских беспилотников
24 ноября 202608:55
Юлия Савченко
Российские военные в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили почти 700 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом заявили в Минобороны.
Дежурные силы ПВО ликвидировали 699 дронов, пишет RT.
Беспилотники сбили в Брянской, Белгородской, Калужской, Орловской, Смоленской областях. Также БПЛА нейтрализовали над Московским регионом, Крымом и Черным морем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожили 63 беспилотника, напоминает Ura.ru.
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