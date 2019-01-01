Владимир Зеленский стал президентом. И пошел рубить сплеча

Украина обзавелась новым президентом: Владимир Зеленский принес присягу в качестве главы государства. И пошел рубить сплеча. Сразу после инаугурации Зеленский обратился со своим первым президентским посланием, в котором заявил о роспуске Верховной рады восьмого созыва, призвал правительство уйти в отставку, обещал добиваться мира на Донбассе, возвращения территорий ЛНР и ДНР, а заодно уж и Крыма в лоно Украины. Депутатов рады за оставшиеся два месяца их работы Зеленский призвал принять несколько, по его выражению, «многострадальных» законов, в частности, о лишении парламентариев иммунитета и об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Прекращение войны на Донбассе Владимир Зеленский назвал для себя первоочередной задачей во главе Украины. Далее цитата: «И Крым, и Донбасс – это украинская земля. Мы потеряли не только территории, мы потеряли самое главное – людей. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами», - заявил Зеленский, добавив, что ради мира готов даже потерять свой пост. Кроме войны новый президент Украины усматривает еще много бед в стране: тарифы, дороги, низкие зарплаты и высокие цены, качество медицинской помощи.

Заявления вступившего в должность президента Украины о намерении добиваться возвращения Донбасса и Крыма, разумеется, не остались без внимания в Москве. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, вопроса принадлежности Крыма существовать не может: «Крым – один из регионов России», - напомнил представитель Кремля. А вот что касается Донбасса, то это, по словам Пескова, «внутриукраинская проблема, которую может и должен решить президент Украины, основываясь, прежде всего, на четком плане, изложенном в минских договоренностях». Понятно, что никаких поздравлений от Владимира Путина в связи со вступлением в должность Владимиру Зеленскому ждать не стоит: «Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений», - сказал пресс-секретарь главы российского государства.

В своем выступлении в парламенте после инаугурации Владимир Зеленский призвал чиновников не вешать в кабинетах его портрет. «Президент — это не икона, не идол», - пояснил он. А вот это верно: ничего, кроме демонстрации верноподданнических чувств, в следовании этой традиции нет. Кстати, и в нашей стране есть люди, понимающие это. Довелось недавно побывать в кабинете одной «ответственной сотрудницы», так у нее там вместо портрета «сами-знаете-кого» висит ее собственный. А что, дама эффектная, приятно смотреть и на оригинал и на портрет…

